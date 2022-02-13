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Михаил Делягин со ссылкой на не названный источник сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом он написал в своем Telegram.
В партии, в ответ на поступившую информацию, заявили, что мошенники звонят другим членам фракции в регионах и сообщают о смерти лидера. Они призвали не верить в эту информацию, собирая сведения для уголовного дела.
По данным источника телеканала "360", состояние лидера ЛДПР стабильное.
Ранее в СМИ сообщалось, что Владимир Жириновский идет на поправку. Его показатели температуры и сатурации удалось стабилизировать. Тем не менее, дышать политику приходится через кислородную маску.
Напомним, сведения о госпитализации Жириновского появились 9 февраля с коронавирусом. Позже выяснилось, что в больницу он попал еще 2 февраля, однако об этом предпочитали не распространяться – даже партийцы не были в курсе состояния здоровья лидера.
В пятницу, 11 февраля, с признаками простудного заболевания был госпитализирован Геннадий Зюганов.
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