Умер Жириновский - соцсети

Умер Жириновский - соцсети
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Об этом сообщил депутат Госдумы

Михаил Делягин со ссылкой на не названный источник сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом он написал в своем Telegram. 

В партии, в ответ на поступившую информацию, заявили, что мошенники звонят другим членам фракции в регионах и сообщают о смерти лидера. Они призвали не верить в эту информацию, собирая сведения для уголовного дела.

По данным источника телеканала "360", состояние лидера ЛДПР стабильное. 

Ранее в СМИ сообщалось, что Владимир Жириновский идет на поправку. Его показатели температуры и сатурации удалось стабилизировать. Тем не менее, дышать политику приходится через кислородную маску. 

Напомним, сведения о госпитализации Жириновского появились 9 февраля с коронавирусом. Позже выяснилось, что в больницу он попал еще 2 февраля, однако об этом предпочитали не распространяться – даже партийцы не были в курсе состояния здоровья лидера.

В пятницу, 11 февраля, с признаками простудного заболевания был госпитализирован Геннадий Зюганов.

Источник: Telegram • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость340121
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Гость340901
Так сдох он или не сдох? Баяны рвать или подождать?
Баяны будете рвать когда Пут-ин откинется
Гость340901
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Так сдох он или не сдох? Баяны рвать или подождать?
Гость340121
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Ребят, а ведь это проблема. Ни каждая синагога согласится заднеприводного отпевать
Гость340895
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ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
340888Гость
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опять покупать гармошку
Гость340887
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Опять покупать гармошку.
Гость340886
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Не может быть. Дураки бессмертные.
Гость340885
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Гость340115
А ты еще не сдох? Досадно, россияне ждут.
сын салавы
Гость340121
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Кто следующий ? Россияне, видите, Бог вам таки помогает, несмотря на то что вы его не слышите
Гы
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Гонки на лафетах прогнозироваль уже давно. И мы знаем, к чему они приводят...
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