Зюганова выписали из больницы

Состояние политика в норме

Глава КПРФ Геннадий Зюганов пошел на поправку. Врачи решили выписать его из ЦКБ. Об этом он сам сообщил РИА "Новости". 

Лидер фракции пролежал в больнице около пяти дней с признаками простудного заболевания. Решение о госпитализации было принято на упреждение серьезного развития болезни. Сейчас политик чувствует себя нормально.

До сих пор под присмотром врачей остается глава ЛДПР Владимир Жириновский. Его состояние, согласно официальным заявлениям, остается стабильным. По неофициальным, у него прогрессирует воспаление мозга.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Пенсионеры могут остаться без льгот

Неработающим пожилым людям придется сделать выбор, какими деньгами пожертвовать

Псаки озвучила условия победы США над Россией

В Вашингтоне уверены, что Пекин не сможет помочь Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей