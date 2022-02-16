Состояние политика в норме

Глава КПРФ Геннадий Зюганов пошел на поправку. Врачи решили выписать его из ЦКБ. Об этом он сам сообщил РИА "Новости".

Лидер фракции пролежал в больнице около пяти дней с признаками простудного заболевания. Решение о госпитализации было принято на упреждение серьезного развития болезни. Сейчас политик чувствует себя нормально.

До сих пор под присмотром врачей остается глава ЛДПР Владимир Жириновский. Его состояние, согласно официальным заявлениям, остается стабильным. По неофициальным, у него прогрессирует воспаление мозга.