"Верьте украинской армии": признание ЛДНР назвали победой Киева

"Верьте украинской армии": признание ЛДНР назвали победой Киева
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Россию обвинили в отправке в Донбасс асоциальных элементов на войну

В Киеве обнаружили страх Москвы воевать против Украины, поэтому Россия и признала суверенитет народных республик Донбасса и якобы планы ввести войска в ДНР и ЛНР. С таким мнение выступил украинский политолог Тарас Загородний в эфире "4 канала".

"То, что они признают, означает одну простую вещь – российская армия ... (страшно испугалась – ред.) воевать на Украине. И все. А то, что они заходят – это минимум, что они сделали", – заявил эксперт.

По его словам, Россия "нагнала" в мятежный Донбасс асоциальных элементов и по всей территории ДНР и ЛНР собирает в окопы людей, которые не желают воевать. А вот ВСУ, напротив, хорошо подготовлены и способны сдержать "вторжение".

"Верьте украинской армии, потому что с той стороны оборона подготовлена наилучшим образом, и украинская армия готова воевать. Так что успокойтесь, не наводите панику. (Президент РФ Владимир) Путин сказал, что Украины не существует, и что?" – поднимал дух украинцев пан Загородний.

Напомним, накануне российский лидер произнес программную речь, в том числе, об архитекторах создания в начале прошлого века Украины за счет щедрых территориальных подарков России, указал на критическую ситуацию в Донбассе, пригрозил киевскому режиму показать реальную декоммунизацию и признал независимыми государствами ДНР и ЛНР.

Что касается ввода ВС РФ в Донбасс, пока таких планов и Москвы нет. Ранее сегодня замглавы МИД России Андрей Руденко призвал не спекулировать на эту тему. Дипломат подчеркнул, что военная помощь республикам предусмотрена договором, однако на нынешнем этапе о подключении контингента речи не идет, передает РИА "Новости".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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