Главе Незалежной поставили в упрек безвольность и бездеятельность в выполнении Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский должен снять с себя высокие полномочия главы государства, поскольку провалил возвращение Донбасса под юрисдикцию Киева. К этому призвала действующего лидера нации партия "Оппозиционная платформа – за жизнь". Текст обращения опубликован на сайте политсилы.

"Ситуация, складывающаяся вокруг Донбасса, – это страшный итог бездеятельности и безволия власти, <…> за два с половиной года не было сделано ни одного шага к выполнению политической части Минских соглашений", – говорится в заявлении.

В отставку должно уйти высшее руководство страны, а Киеву искать дипломатические пути по восстановлению мира и территориальной целостности Незалежной, призвали оппозиционные депутаты.

Накануне вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и соотечественникам на Украине. Глава государства объявил, что считает необходимым как можно быстрее признать суверенитет ЛНР и ДНР, т.к. киевский режим не намерен выполнять минские договоренности, а ситуация в Донбассе стала критической.

Вчера же Путин подписал соответствующие указы. Сразу после этого в сторону Москвы посыпались угрозы о введении очередных порций санкций, которые начали разные страны накладывать с сегодняшнего дня.

