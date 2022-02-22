Провалившего возвращение Донбасса Зеленского захотели выгнать с поста президента

Провалившего возвращение Донбасса Зеленского захотели выгнать с поста президента
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Главе Незалежной поставили в упрек безвольность и бездеятельность в выполнении Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский должен снять с себя высокие полномочия главы государства, поскольку провалил возвращение Донбасса под юрисдикцию Киева. К этому призвала действующего лидера нации партия "Оппозиционная платформа – за жизнь". Текст обращения опубликован на сайте политсилы.

"Ситуация, складывающаяся вокруг Донбасса, – это страшный итог бездеятельности и безволия власти, <…> за два с половиной года не было сделано ни одного шага к выполнению политической части Минских соглашений", – говорится в заявлении.

В отставку должно уйти высшее руководство страны, а Киеву искать дипломатические пути по восстановлению мира и территориальной целостности Незалежной, призвали оппозиционные депутаты.

Накануне вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и соотечественникам на Украине. Глава государства объявил, что считает необходимым как можно быстрее признать суверенитет ЛНР и ДНР, т.к. киевский режим не намерен выполнять минские договоренности, а ситуация в Донбассе стала критической.

Вчера же Путин подписал соответствующие указы. Сразу после этого в сторону Москвы посыпались угрозы о введении очередных порций санкций, которые начали разные страны накладывать с сегодняшнего дня.

Источник: Сайт ОПЗЖ ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

После призывов США к Зеленскому покинуть Киев из Борисполя вылетел загадочный самолет

Судно направляется в западную Европу

Санкции после признания ДНР и ЛНР: чего ждать россиянам

В мире есть страна, которая уже прошла подобный путь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей