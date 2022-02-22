В Вашингтоне определились с позицией по признанию Россией ЛДНР

Вчера, 21 февраля, произошло судьбоносное для двух донбасских республик событие. Российский лидер Владимир Путин обратился к гражданам нашей страны и жителям Донецкой и Луганской народных республик. Президент России объявил, что наше государство признает независимость ЛДНР. На это уже отреагировали на Западе. Так, США считают, что данный шаг является "началом российского вторжения" на территорию украинского государства.

С соответствующим заявлением выступил заместитель советника американского лидера по нацбезопасности Джонатан Файнер. Высокопоставленный американец озвучил позицию вашингтонской администрации 22 февраля, на следующий день после того, как стало известно о признании Россией двух донбасских республик.

Файнер подчеркнул, что власти Соединенных Штатов Америки расценивают действия Российской Федерации как агрессию против украинского государства.

"Мы считаем, это начало вторжения", – объявил американский госслужащий.

Файнер добавил, что вашингтонская администрация уже озаботилась тем, чтобы нанести ответный удар по Москве. По словам американца, он станет "стремительным и жестким".