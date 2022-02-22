В Раде потребовали от Зеленского разорвать дипотношения с Россией

В Раде потребовали от Зеленского разорвать дипотношения с Россией
Фото: Ukrainian Presidential Office / Xinhua / www.globallookpress.com
Данную инициативу поддержал и глава МИД Украины

Верховная рада зарегистрировала проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией. Инициатором выступил скандально известный депутат от партии экс-президента Петра Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Проектом предлагается прекратить дипломатические отношения с Российской Федерацией и поручить правительству и президенту страны решить вопрос о денонсации международных договоров.

Пан Гончаренко, которого крайне нелюбезно встретили в дни "Крымской весны" в Симферополе, разразился грозной речью в соцсети. Он озвучил традиционную мантру постмайданного режима об "агрессии" РФ, об "оккупации" полуострова и договорился до того, что, оказывается, это российский президент Владимир Путин якобы развязал гражданскую войну в Донбассе.

"А теперь продолжает совершать давление: признает своих муртадов – так называемых Л/ДНР – независимыми. Вчерашним признанием Путин, по сути, сам прекратил дипломатические отношения с нами", – написал в телеграм-канале любитель туалетных перформансов в стенах ПАСЕ.

Депутат призвал срочно рассмотреть вопрос о разрыве дипотношений, явно позабыв, какое количество украинцев живут и работают в России.

Его поддержал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Министр заявил, что дипломатические отношения с Москвой киевский режим должен был разорвать еще в 2014 году после "революции гидности". По его словам, сегодня данное решение будет отвечать интересам Незалежной, передает РИА "Новости".

Напомним, накануне Путин выступил с обращением к гражданам России и соотечественникам на Украине. Лидер нации заявил, что считает необходимым как можно быстрее признать суверенитет ЛНР и ДНР, т.к. украинские власти не собираются выполнять Минские соглашения, а ситуация в Донбассе стала катастрофической.

Во вторник, 22 февраля, решение президента поддержали Госдума и Совфед.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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