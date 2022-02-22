Генсек альянса призвал Россию к отступлению на Украине

Боевая авиация НАТО приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщил сегодня генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, Североатлантический блок готов к применению более 100 военных самолетов на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Норвежец считает, что Россия "продолжает планировать масштабное вторжение" в Незалежную и после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР.

Натовцы наблюдают провокации в Донбассе, сейчас самый опасный момент в сфере безопасности, заметил Столтенберг.

"Мы продолжаем призывать Россию к отступлению... никогда не поздно отказаться от атаки", – сказал генсек.

Он добавил, что при необходимости блок готов усилить свое присутствия на востоке Европы.

Кроме того, Запад принял дополнительные меры, чтобы попытаться воспрепятствовать "наступлению" России на Украине. В частности, Германия приостановила сертификацию "Северного потоа-2", а Великобритания ввела санкции против российских банков, передает Reuters.

Напомним, во вторник, 22 февраля, Совфед РФ поддержал просьбу президента страны Владимира Путина использовать армию за рубежом. Таким образом, миротворческая миссия ВС России в ДНР и ЛНР для защиты населения народных республик может начаться уже в ближайшее время.

