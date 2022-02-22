Сегодня националисты провели очередной шабаш у стен дипмиссии в Киеве

Москва в ближайшее время начнет эвакуацию персонала посольства РФ с Украины из-за угроз, звучащих в адрес дипломатов. Об этом сообщает сегодня МИД России.

В ведомстве отметили, что работники российского дипкорпуса неоднократно подвергались актам агрессии со стороны украинских радикалов, а здание миссии в Киеве, как и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове периодически атакуют местные националисты.

На Смоленской площади укаали, что вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, власти Незалежной никак не реагировали на поступавшие сотрудникам наших загранучреждений угрозы физической расправы.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств", – говорится в заявлении министерства.

Аккурат во вторник, 22 февраля, у украинских нациков случился очередной приступ истерики в связи с признанием Москвой накануне суверенности народных республик Донбасса. Они притащили к российскому посольству в Киеве могильные кресты и устроили очередной перформанс с кричалками: "Русский оккупант, иди домой! Водки нет".

Видео ущербного зрелища выложила в своем телеграм-канале российский журналист Ольга Скабеева.

А между тем, напомним, власти Незалежной сегодня активно говорили о возможности разорвать дипломатические отношения с Россией. Соответствующая инициатива даже внесена на рассмотрение в Верховную раду.

Зато Москва с 22 февраля устанавливает дипломатические отношения с ЛНР и ДНР, сообщили в российском МИД.

