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Москва в ближайшее время начнет эвакуацию персонала посольства РФ с Украины из-за угроз, звучащих в адрес дипломатов. Об этом сообщает сегодня МИД России.
В ведомстве отметили, что работники российского дипкорпуса неоднократно подвергались актам агрессии со стороны украинских радикалов, а здание миссии в Киеве, как и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове периодически атакуют местные националисты.
На Смоленской площади укаали, что вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, власти Незалежной никак не реагировали на поступавшие сотрудникам наших загранучреждений угрозы физической расправы.
"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств", – говорится в заявлении министерства.
Аккурат во вторник, 22 февраля, у украинских нациков случился очередной приступ истерики в связи с признанием Москвой накануне суверенности народных республик Донбасса. Они притащили к российскому посольству в Киеве могильные кресты и устроили очередной перформанс с кричалками: "Русский оккупант, иди домой! Водки нет".
Видео ущербного зрелища выложила в своем телеграм-канале российский журналист Ольга Скабеева.
А между тем, напомним, власти Незалежной сегодня активно говорили о возможности разорвать дипломатические отношения с Россией. Соответствующая инициатива даже внесена на рассмотрение в Верховную раду.
Зато Москва с 22 февраля устанавливает дипломатические отношения с ЛНР и ДНР, сообщили в российском МИД.
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