Комментаторы обвинили звезду в предательстве

Звездная исполнительница Настя Каменских сообщила верным поклонникам, что собирается отдохнуть в Испании. Многих решение дивы поразило: патриотично настроенные граждане расценили решение артистки как предательство родной страны, заявив, что та ведет себя "как крыса, бегущая с тонущего корабля".

Многих не смутило, что Каменских заявила в том самом посте, что поездку в солнечную Испанию планировала довольно давно и буквально расписала ее по часам. А в ближайшее время пообещала преподнести поклонникам нечто весьма интересное.



Некоторых комментаторов в ленте невероятно задело решение артистки – решили, что Настя просто в спешке пакует чемоданы и отправляется в Испанию на постоянное место жительства, пока страна медленно, но верно погибает. А некоторые и вовсе заявили, что украинским властям не мешало бы ввести санкции в отношении селебрити – чтобы не убегали и никого не предавали.

"Ой, видно вы в Украине. Мы вместе переживаем эти тяжелые времена. Держимся вместе. Мы в вас не разочарованы. Крысы есть крысы", "Крысы первыми бегут с корабля. Можете не возвращаться", "С Божьей помощью, как говорится, помогу вам даже на расстоянии‼️! Обращайтесь, без внимания вас не оставлю","А слабо как Вакарчук спеть в такой сложный период? Убежать в Испанию и оттуда дарить песни? Что же вы как крысы убегаете?", "Очень патриотично, уехать в поезду а в Инстаграмме постить флаги... Фу((( можно уже не возвращаться!" – пишут разгневанные пользователи.

А недавно Каменских решила подразнить поклонников своим пышным бюстом.