На Украине начался военный призыв

На службу в ВСУ призывают резервистов

Украинские СМИ сообщают о начале призыва резервистов на военную службу 23 февраля.

Отмечается, что пополнить ряды ВСУ придется мужчинам от 18 до 60 лет. Призывают как рядовых, так и офицеров. В сообщении говорится, что наибольшая продолжительность службы составит один год.

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