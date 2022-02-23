На Украине начался военный призыв

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На службу в ВСУ призывают резервистов

Украинские СМИ сообщают о начале призыва резервистов на военную службу 23 февраля.

Отмечается, что пополнить ряды ВСУ придется мужчинам от 18 до 60 лет. Призывают как рядовых, так и офицеров. В сообщении говорится, что наибольшая продолжительность службы составит один год.

Ранее военный эксперт рассказал, каким образом Россия будет защищать ЛДНР. Подробности - в нашем материале.

Источник: Telegraf ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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