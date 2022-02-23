На Украине начался военный призыв

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Украинские СМИ сообщают о начале призыва резервистов на военную службу 23 февраля.
Отмечается, что пополнить ряды ВСУ придется мужчинам от 18 до 60 лет. Призывают как рядовых, так и офицеров. В сообщении говорится, что наибольшая продолжительность службы составит один год.
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