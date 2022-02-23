К вторжению готовились с 2014 года

Власти Украины проработали несколько планов действий на случай экстренной ситуации в стране, однако все они хранятся в централизованной базе данных в Киеве – при захвате столицы они станут ключом к действиям украинских властей. Как рассказал замначальника Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Виктор Жора изданию Politico, если российские войска начнут захват Киева, о данных позаботятся в первую очередь.

Он заявил, что при начале движения армии России в сторону украинской столицы правительство перешлет все конфиденциальные данные и уничтожит сервера. План был разработан еще в 2014 году – тогда власти страны решили объединить все компьютерные системы в единую сеть на экстренный случай.

Благодаря действиям украинских программистов проникновение российских хакеров в административные компьютеры осложнилось, но также это дало Москве дополнительный повод вторгнуться в Киев. В случае захвата столицы Россия получит в распоряжение секретные документы спецслужб и всеобъемлющие данные о населении Украины.

"Если Россия захватит правительственные пароли во время своего вторжения, кибергруппы украинских агентств получат приказ "быстро перекрыть доступ к этим скомпрометированным учетным записям", – рассказал Жора.

Украинские власти, по его словам, взяли на вооружение произошедшее в Афганистане, когда террористы захватили власть в стране. Он выразил надежду, что подобного на Украине не произойдет, однако необходимо быть готовым к реализации такого сценария.