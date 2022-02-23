Исполнитель считает, что нужно было это сделать еще восемь лет назад

Популярный в Латвии музыкальный исполнитель Ральф Эйландс призвал своих коллег по сцене бойкотировать Российскую Федерацию и отказаться от концертов у северных соседей – певец сообщил, что подобные "заезды" необходимо срочно прекратить на фоне недавних событий, связанных с признанием суверенитета Донбасса Кремлем.

Исполнитель считает, что еще восемь лет назад выступал с подобными заявлениями и призывал латвийскую эстраду отказаться от выступлений в России. На этот раз, уверен Ральф, история повторяется.

"А тех, кто ходит с девизом "политику нельзя смешивать с искусством или спортом", призываю поставить на место Украины Латвию. Подумайте: круто было бы, если бы наши продолжали выступать в Россию? Подобные заезды нужно давно было прекратить", – выразил мнение певец на своей странице в социальной сети Twitter.

Далее в ветке комментариев исполнитель продолжил мысль, заявив, что был бы чрезвычайно рад, если бы местные средства масовой информации проявили в этом отношении настойчивость во время интервьюирования селебрити и спортсменов, которые связаны с Российской Федерацией и поддерживают действующую белорусскую власть в лице Александра Лукашенко.

"Нужно попросить у них аргументацию своей позиции – почему вы так считаете или делаете? Чтобы получить следующий ответ: "деньги не пахнут", – заявил певец.

Впрочем, некоторые известные в Латвии артисты продолжают давать регулярные концерты в РФ – Раймонд Паулс, Интарс Басулис и остальные.

Teicu jau to 8 gadus atpakaļ. “Politiku ar mākslu/sportu nejauc” cilvēkus aicināšu iztēloties Ukrainas vietā Latviju un tad padomāt, vai būtu forši, ja mūsējie brauktu uz Krieviju uzdziedāt? Jau sen mums šādas viesošanās bija jāpārtrauc. — Ralfs Eilands (@RalfsEilands) February 22, 2022

Ранее украинские пользователи раскритиковали Настю Каменских за желание съездить на отдых в Испанию, обозвав певицу "крысой, бегущей с корабля".