Энергосистему страны решили иизолировать от Москвы и Минска

Украина прекратила поставки электроэнергии из Белоруссии. Об этом сообщает "Спутник.Беларусь" со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов.

С завтрашнего дня, 24 февраля, украинская энергосистема начнет работать в изолированном от Москвы и Минска режиме.

Пока отключение тестовое. В начале следующего года Украина собирается присоединиться к европейской электросети.