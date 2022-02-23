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Украина прекратила поставки электроэнергии из Белоруссии. Об этом сообщает "Спутник.Беларусь" со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов.
С завтрашнего дня, 24 февраля, украинская энергосистема начнет работать в изолированном от Москвы и Минска режиме.
Пока отключение тестовое. В начале следующего года Украина собирается присоединиться к европейской электросети.
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