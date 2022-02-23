Глава МИД РФ жестко ответил оппоненту

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал недавние высказывания генсека ООН Антониу Гуттериша о том, что происходящее на Донбассе нельзя назвать геноцидом.



Напомним, последний ранее попытался поучить Россию, как правильно выражаться. По его словам, ситуация на востоке Украины – не геноцид. У этого преступления есть определение, которое необходимо использовать, опираясь на международное законодательство. И происходящее на Украине – якобы не тот случай. Высказался Гуттериш и о решении Москвы признать независимость ЛДНР. Генсек ООН заявил, что подписанные главой РФ Владимиром Путиным документы нарушают суверенитет Незалежной и международное законодательство.

В МИД РФ на слова Гуттериша отреагировали жестко. Генсека ООН осадил Лавров. Министр подчеркнул, что делать подобные заявления Гуттеришу не по статусу, он превышает свои полномочия. Также глава внешнеполитического ведомства России напомнил, что генеральный секретарь организации ни разу не высказался за то, чтобы Минские соглашения исполнялись.

В российском МИД сообщили, что до Гуттериша довели оценку российской стороны его слов относительно происходящего на Донбассе.

Ранее на переговорах с Лавровым опозорилась глава британского МИД Лиз Трасс. Как заявил журналист одного из зарубежных изданий, российский министр практически "вытер пол" оппонентом.