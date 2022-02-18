Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Недавний визит главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в Москву обернулся скандальным конфузом для британской дипломатии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обнажил невежество англичанки и, собственно, "вытер пол оппонентом" во время переговоров. Об этом написал журналист венгерского издания Magyar Hírlap Петер Фехер.

Свой вывод он сделал, оценив резонансное высказывание лондонской высокопоставленной гостьи, которая усомнилась в суверенитете России над Воронежской и Ростовской областями.

Журналист напомнил, что во время переговоров в Москве Трасс призвала РФ отвести свои войска с российской территории от украинской границы. Лавров спросил своего британского коллегу, признает ли он суверенитет России над Воронежем и Ростовом. То есть, над районами, которые являются частью РФ, и поэтому там спокойно дислоцированы внутренние силы страны, поясняет эксперт.

"Вопрос с подвохом, без сомнения. Ответ Лиз Трасс оказался шокирующим: Великобритания никогда не признает суверенитет России над Воронежем и Ростовом. То есть первая леди британской дипломатии перепутала районы Луганска и Донецка, которые были отделены от Украины, с теми, которые входят в состав России. Это какая-то чушь собачья", – указывает обозреватель.

Автор отметил, что британские СМИ по итогам этой поездки обвинили Трасс в плохой подготовке. Однако Фехер считает, что здесь надо говорить не о плохой подготовке шефа дипломатии Соединенного Королевства, а о том, что она вообще не соображала, о чем ее спрашивает Лавров.

"Трасс понятия не имела, о чем он говорит, и к этому добавилось высокомерие, унаследованное от британской колониальной империи. Лавров вытер пол оппонентом, как он это сделал несколько месяцев назад с верховным представителем ЕС по внешней политике Джозепом Боррелем", – подчеркнул журналист.

По его мнению, такое положение вещей не изменится до тех пор, пока Запад относится к России, как к территории, подлежащей завоеванию, а не как к государству-партнеру, абсолютно игнорируя интересы Москвы.

В заключении Фехер вспомнил высказывание покойного политика Отто фон Габсбурга относительно Европы.

"На лекции в Цюрихском университете отпрыск бывшего австро-венгерского королевского дома заявил, что после Второй мировой войны Россия стала величайшей державой на континенте. Это реальность", – резюмировал аналитик.

Добавим, скандальный выпад про Воронеж и Ростов английская "танкистка" позволила себе на переговорах 10 февраля.

