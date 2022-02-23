Требования коснутся гражданского транспорта

Государственная пограничная служба Украины ввела дополнительные временные режимные ограничения в областях, которые граничат с Российской Федерацией и Белоруссией. Об этом говорится на сайте ГПС.

Уточняется, что новые требования запрещают нахождение на пограничной территории в ночное время суток, выход из пунктов базирования на плавательных средствах и передвижение гражданского транспорта по ведущим к границе дорогам, не внесенных в реестр. Исключение составляет лишь агротехника.

В пограничной службе пояснили, что указанные меры вводятся для усиления контроля за соблюдением пограничного режима, а также предотвращения дестабилизации на границе и иных правонарушений.

Ранее в Федеральной службе безопасности России заявили, что украинская сторона разбомбила пограничный пункт в 150 метрах от государственной границы с Украиной. В ответ погранслужба Незалежной заявила, что ФСБ якобы не указала конкретного места инцидента, несмотря на приведенное от госграницы расстояние. В результате попадания снаряда никто не пострадал. Госпогранслужба Незалежной же утверждает, что соблюдает границу в отношении Российской Федерации.

Обострение на линиии соприкносновения в Донбассе произошло несколько дней назад – силы ополчения сообщили о возобновившихся обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Спустя некоторое время в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация с эвакуацией гражданского населения на территорию Российской Федерации.

Военная операция против неподконтрольных территорий Донбасса проводится Украиной с 2014 года. Официальный Киев винит Кремль в сложившейся обстановке, проводя сепаратистскую политику в отношении жителей Донбасса.