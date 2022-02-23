Украина усиливает контроль в граничащих с Россией и Белоруссией регионах

Украина усиливает контроль в граничащих с Россией и Белоруссией регионах
Ulf Mauder/www.globallookpress.com
Требования коснутся гражданского транспорта

Государственная пограничная служба Украины ввела дополнительные временные режимные ограничения в областях, которые граничат с Российской Федерацией и Белоруссией. Об этом говорится на сайте ГПС.

Уточняется, что новые требования запрещают нахождение на пограничной территории в ночное время суток, выход из пунктов базирования на плавательных средствах и передвижение гражданского транспорта по ведущим к границе дорогам, не внесенных в реестр. Исключение составляет лишь агротехника.

В пограничной службе пояснили, что указанные меры вводятся для усиления контроля за соблюдением пограничного режима, а также предотвращения дестабилизации на границе и иных правонарушений.

Ранее в Федеральной службе безопасности России заявили, что украинская сторона разбомбила пограничный пункт в 150 метрах от государственной границы с Украиной. В ответ погранслужба Незалежной заявила, что ФСБ якобы не указала конкретного места инцидента, несмотря на приведенное от госграницы расстояние. В результате попадания снаряда никто не пострадал. Госпогранслужба Незалежной же утверждает, что соблюдает границу в отношении Российской Федерации.

Обострение на линиии соприкносновения в Донбассе произошло несколько дней назад – силы ополчения сообщили о возобновившихся обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Спустя некоторое время в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация с эвакуацией гражданского населения на территорию Российской Федерации.

Военная операция против неподконтрольных территорий Донбасса проводится Украиной с 2014 года. Официальный Киев винит Кремль в сложившейся обстановке, проводя сепаратистскую политику в отношении жителей Донбасса.

Источник: Государственная пограничная служба Украины ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

В Европарламенте назвали следующую цель России после Донбасса

Борреля призвали наказать российские власти

Нож в спину России: Германия заявила об остановке "Северного потока - 2"

Европа продолжает закручивать гайки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей