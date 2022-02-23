Байден шокировал журналистов ответом на вопрос о Путине

Байден шокировал журналистов ответом на вопрос о Путине
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/www.globallookpress.com
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Глава Белого дома вдруг развеселился

Президент Соединенных Штатов Джо Байден удивил журналистов необычным поведением после вопроса от репортера Fox News Питера Дуси: тот попросил прокомментировать ситуацию, связанную с Украиной.

Дуси задал следующий вопрос: недооценил ли Байден своего российского коллегу в свете последних событий? Однако тот ни капли не смутился и даже не стал утруждать себя ответом.

Вместо этого президент ухмыльнулся, после чего в зале воцарилось молчание. А затем лидер начал невозмутимо ковыряться в зубах.

Несколько дней глава государства навеселе. В минувший вторник, уже после объявления антироссийских санкций, он выступил перед прессой вместе с главой Минэнерго Дженнифер Грэнхольм и советником по вопросам климата Джиной Маккарти на мероприятии, посвященном добыче полезных ископаемых. А присутствовавшего на виртуальной конференции губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома поприветствовал вопросом "Как дела, чувак?". В ответ на благодарность о том, что Белый дом не стал отменять мероприятие в свете недавних событий, президент США также отреагировал достаточно позитивно.

"Ты шутишь, наверное? У нас, кажется, кроме России и Украины, ничего не происходит. Может нам и не начинать?" – посмеялся Байден.

А не так давно американского лидера раскритиковали за неуместное поведение на траурной церемонии – вместе с главой министерства обороны и госсекретарем он встречал самолет с телами погибших при взрыве в Кабуле. По мнению наблюдателей и комментаторов, в этот момент Байден был занят собственными делами: озирался по сторонам и поглядывал временами на часы, будто бы нетерпеливо ожидая конца наскучившего ему мероприятия.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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