"Маечка маловата": вывалившийся из кофты бюст Каменских разволновал поклонников

"Маечка маловата": вывалившийся из кофты бюст Каменских разволновал поклонников
Настя Каменских. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Откровенный кадр вызвал бурные обсуждения

Певица Анастасия Каменских активно ведет свой Instagram и часто радует подписчиков в своем блоге. На этот раз девушка выложила фотографию с отпуска, где предстала в довольно откровенном верхе от купальника и прозрачной короткой кофточке, которая обнажает пресс певицы. Каменских написала под фотографией, что неделя у нее была полна дел, поэтому она не имеет возможности сейчас делать новые фото, и заряжает себя старыми кадрами из отпуска. 

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики сразу же отреагировали на такой горячий контент.

"Да прекрасная грудь, просто супер", "Я восхищаюсь вами", "Есть что показывать", – завалили комплиментами певицу.

Однако не всем откровенная фотография пришлась по душе.

"Как надоело на такой дешевый контент смотреть", "Маечка маловата", "Надоела, отписываюсь", "Современная молодежь так любит оголяться".

Несмотря на недовольства со стороны некоторых подписчиков, публикация меньше чем за сутки набрала более 45 тысяч лайков. 

Напомним, что Анастасия Каменских часто делает довольно откровенные публикации. Так, недавно, она сразила подписчиков зажигательным видео в TikTok. На нем девушка предстала в открытом купальнике и станцевала один из трендов популярной социальной сети. Пользователи похвалили певицу за неотразимую фигуру и позитивный настрой, который она излучает и дарит окружающим. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
Гость341136
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Обыкновенное фото морда лошадиная и титьки набок
Гость340371
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