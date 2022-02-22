Санкции после признания ДНР и ЛНР: чего ждать россиянам

Санкции после признания ДНР и ЛНР: чего ждать россиянам
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В мире есть страна, которая уже прошла подобный путь

Ни у кого нет сомнений, что за признанием независимыми Донецкой и Луганской народных республик последуют западные санкции против России. Какие это могут быть меры, тоже примерно понятно: их придумали и анонсировали в США и ЕС задолго до 21 февраля. Вопрос сейчас только в нюансах: какие именно ограничения решат наложить страны Запада на РФ и как это может отразиться на жизни простых россиян.

"В 2014 году санкции вызвали экономический шок",

– напоминают в телеграм-канале "Китайская угроза". Особенно тяжело пришлось тем, у кого была валютная ипотека – мало кто оказался готов к вдвое подскочившему курсу доллара. Но постепенно жители РФ "адаптировались" к новым условиям, дорогой валюте и отсутствию пармезана.

Сейчас США и их союзники угрожают ввести еще более суровые меры. Но опыт Ирана, который уже 40 лет живет под тотальными ограничениями, показывает, что выход найдется всегда.

Итак, Вашингтон ввел запрет на торговлю с Тегераном и вообще на все деловые контакты с ним. Его отключили от международной платежной системы SWIFT. Ввели эмбарго на экспорт углеводородов и т.п. В результате курс нацвалюты Ирана обвалился, инфляция стала расти ускоренными темпами, увеличилась безработица, но страна живет, ее экономика развивается – спасибо природным ресурсам и неподвластным западной указке странам Азии.

"Иранскую нефть закупают китайцы, корейцы, японцы, индийцы и индонезийцы",

– указывает автор, отмечая, что торговля различными товарами, в том числе оружием, там тоже налажена. То есть удар, как ни старались на Западе, не оказался смертельным.

Ранее министр экономики РФ Антон Силуанов рассказал, как страна подготовилась к возможным санкциям в отношении российских банков.

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости ЛНР и ДНР. В ответ многие страны Запада пригрозили ввести санкции. Причем меры могут быть приняты поэтапно. В частности, британский премьер Борис Джонсон анонсировал во вторник, 22 февраля, "первый пакет" санкций, направленных против экономик России и Донбасса, а в случае вступления Москвы в военный конфликт с Киевом – "дополнительные" меры, передает телеканал "360".

По некоторым данным, рестрикции могут затронуть непосредственно руководителей российских министерств и ведомств и даже самого президента. Россияне иронизируют по этому поводу.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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