Певец одобрительно высказался о спецоперации России на Украине

Министерство иностранных дел Латвии внесло Николая Баскова в черный список. Поводом стало недавнее высказывание певца о спецоперации России на Украине. Он написал в своем Инстаграм, что наша страна не начинает войны, а заканчивает их. Слова певца в Латвии посчитали поддержкой "агрессии" Москвы против Киева. Об этом сообщает RT.

Слова Баскова разделили публику на два лагеря. Одни поддержали певца, другие обрушились на него с критикой. Подробности о скандале – в нашем материале.