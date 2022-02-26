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Министерство иностранных дел Латвии внесло Николая Баскова в черный список. Поводом стало недавнее высказывание певца о спецоперации России на Украине. Он написал в своем Инстаграм, что наша страна не начинает войны, а заканчивает их. Слова певца в Латвии посчитали поддержкой "агрессии" Москвы против Киева. Об этом сообщает RT.
Слова Баскова разделили публику на два лагеря. Одни поддержали певца, другие обрушились на него с критикой. Подробности о скандале – в нашем материале.
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