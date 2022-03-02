Звезда заявила, что до завершения спецоперации осталось совсем немного

Российская рок-певица, исполнительница песен Юлия Чичерина записала видеообращение в поддержку российских военнослужащих, заявив, что одобряет проведение специальной операции ВС России на территории Украины и Донбасса.

Вместе с тем Чичерина обратилась к мирному населению Украины, заявив, что тем осталось буквально "потерпеть немножко".

"Это не будет так долго, как терпели это мы", – высказалась музыкальная исполнительница.

В опубликованном видеообращении исполнительница отметила, что слух о небывалой мощи украинской армии удалось развеять буквально за пять дней, а также поддержала российскую армию.

"Слава русскому солдату! Вы – наследники победителей!" – заявила Юлия.

Юлия известна своей активной гражданской позицией – в 2015 году она поддержала силы ЛНР, дав в Луганске бесплатный концерт. А спустя некоторое время и вовсе переехала в Луганскую Народную республику. После переезда изменилась до неузнаваемости: обрезала волосы и стала носить военную форму.

А после признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республики Чичерина вместе с остальными жителями Донбасса отпраздновала долгожданное для всего населения Донбасса событие – исполнила свои песни под праздничный фейерверк.

Известно, что Юлия Чичерина внесена украинскими властями в "черный список" из-за своей позиции по ЛДНР и российскому Крыму.

Ранее российский медиаменеджер Маргарита Симоньян сообщила в социальных сетях, что решила сыграть с возлюбленным свадьбу – отпраздновать свое появление в "черном списке" Европейского союза за позицию по поводу Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма.