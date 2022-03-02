"Слава русскому солдату": Чичерина обратилась со словами поддержки к армии РФ

"Слава русскому солдату": Чичерина обратилась со словами поддержки к армии РФ
Юлия Чичерина. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Звезда заявила, что до завершения спецоперации осталось совсем немного

Российская рок-певица, исполнительница песен Юлия Чичерина записала видеообращение в поддержку российских военнослужащих, заявив, что одобряет проведение специальной операции ВС России на территории Украины и Донбасса.

Вместе с тем Чичерина обратилась к мирному населению Украины, заявив, что тем осталось буквально "потерпеть немножко".

"Это не будет так долго, как терпели это мы", – высказалась музыкальная исполнительница. 

В опубликованном видеообращении исполнительница отметила, что слух о небывалой мощи украинской армии удалось развеять буквально за пять дней, а также поддержала российскую армию.

"Слава русскому солдату! Вы – наследники победителей!" – заявила Юлия.

Юлия известна своей активной гражданской позицией – в 2015 году она поддержала силы ЛНР, дав в Луганске бесплатный концерт. А спустя некоторое время и вовсе переехала в Луганскую Народную республику. После переезда изменилась до неузнаваемости: обрезала волосы и стала носить военную форму.

А после признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республики Чичерина вместе с остальными жителями Донбасса отпраздновала долгожданное для всего населения Донбасса событие – исполнила свои песни под праздничный фейерверк.

Известно, что Юлия Чичерина внесена украинскими властями в "черный список" из-за своей позиции по ЛДНР и российскому Крыму.

Ранее российский медиаменеджер Маргарита Симоньян сообщила в социальных сетях, что решила сыграть с возлюбленным свадьбу – отпраздновать свое появление в "черном списке" Европейского союза за позицию по поводу Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

Гость 443311
Пожаловаться Ответить
Какая свадьба ? Охренела ? Нам на фронте нужно пушечное мясо ! С Хохлами воевать надо, а не свадьбы играть ! Корова жирная
1
новости партнеров

"Путин изолирован от мира": США выступили с громким заявлением

Вашингтон продолжает верить в свою непобедимость

Россия сровняет с землей центр психологических атак в Киеве

Жителей украинской столицы призвали покинуть свои дома рядом с ретрансляционными узлами СБУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей