Медиаменеджер с возлюбленным посылают Западу свой ответ

Главный редактор телеканала RT, а также информационного агентства МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ошарашила поклонников громкой новостью: она решила отпраздновать санкционные меры, введенные против РФ, свадьбой с давним возлюбленным и коллегой Тиграном Кеосаяном.

Пара недолго думала: Маргарита сообщила, что буквально недавно решила вместе с мужем обручиться в самый подходящий, на ее взгляд, момент.

"Мы решили пожениться!" – сообщила главред RT в своем телеграм-канале.



Сама Маргарита вместе с женихом попала под санкционные меры еще несколько дней назад за "позитивное отношение к ДНР и ЛНР" по решению Европейского союза. А спустя пару дней в черном списке оказался и ее возлюбленный. Кеосаян же попал под раздачу за то, что называл Украину "слабой и коррумпированной". К тому же открыто заявлял, что итоги референдума в Крыму стали историческим воссоединением полуострова с остальной частью России.

Узнав о своей славе, Тигран заявил журналистам, что собирается как следует отметить столь эпохальное событие вместе с возлюбленной. А к самим санкциям Кеосаян довольно индифферентен – все меры Брюсселя надуманны и вводятся фактически без повода, считает ведущий. Пара уверена, что рестрикции на их жизнь никак не повлияют.

Хотя Симоньян неоднократно заявляла, что не спешит обременять себя узами брака, так как не считает это необходимым для себя и для Тиграна.

А артист Николай Басков заявил, что после публичной поддержки спецоперации на Украине столкнулся с травлей со стороны украинских националистов – поводом стал его пост в соцсетях. Однако после некоторого молчания Басков заявил, что остается патриотом своей страны.