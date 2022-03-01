Певец заявил, что стране нужна сплоченность

Артист Николай Басков прервал молчание в социальных сетях после своего громкого поста, в котором выразил поддержку российским войскам на Украине. Певец в тот момент столкнулся с волной негодования от недовольных подписчиков. Некоторые обвинили Николая в "предательстве" и начали проклинать на чем свет стоит.

Баскова ничто не смутило и он снова ринулся в бой. На этот раз Николай заявил, что в такое непростое время все маски оказались сняты – теперь эстрадный голос знает, от кого можно ждать самого худшего. Мир захлестнула волна ненависти к России, а русофобия, между тем, обостряется и внутри страны. Случай тяжелый, считает Николай – гораздо серьезнее ковида.

Басков призывает истинных патриотов не бояться открыто высказываться в поддержку родной страны, заявляя, что в ответ на волну ненависти необходима сплоченность.

"Нас хотят сломать. Мы все хотим мира, безусловно. Он наступит, и Россия все для этого сделает, только вот что после? Интернет все запомнит, что некоторые господа из себя выдавали. А мне не стыдно. Я люблю свою Родину и выражаю ей поддержку",– заявил артист на своей странице в социальной сети Instagram.

Николая начали атаковать по телефону после того, как продюсер "Орла и Решки" слила в Сеть номера российских селебрити. Туда попали контакты Олега Газманова, Тины Канделаки и многих остальных. Без негатива не обошлось: Николая проклинали вместе с остальными российскими знаменитостями за поддержку проведения специальной операции на Украине и в Донбассе. Неизвестные названивали артистам и угрожали им расправой.