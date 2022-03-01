Шоумен не спешит давать комментарии

Банк "Уралсиб", по некоторым данным, получил отказ от федерального телевидения транслировать в эфире рекламу с шоуменом Максимом Галкиным. Ведущий ранее критично высказался по поводу проведения спецоперации на территории Украины.

РБК уточняет, что соответствующей информацией располагает благодаря инсайдам с рекламного рынка. Причина отказа – высказывание вышеприведенной позиции по поводу ситуации на Украине.

24 февраля в социальных сетях Галкин заявил, что с раннего утра на связи со своими близкими с Украины. В своем посте шоумен выразил горечь по поводу происходящего в стране, заявив, что "не может быть оправданий".

"Уралсиб" отказался давать комментарии на эту тему. От самого Галкина комментарии также не поступили – связаться с шоуменом и поговорить по поводу сложившейся ситуации не удалось.

Рекламная кампания с Галкиным была запущена банком летом прошлого года. Руководство решило пустить рекламу в эфир по нескольким федеральным каналам, а также в Сети.