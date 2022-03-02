"Остановить националистов": Панкратов-Черный высказался о ситуации на Украине

"Остановить националистов": Панкратов-Черный высказался о ситуации на Украине
Александр Панкратов-Черный. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер поддержал спецоперацию по защите Донбасса

Знаменитости продолжают высказывать свои мнения касательно спецоперации России по защите Донбасса. Звезды разделились на два лагеря: одни выступают против подобных действий и жалеют Украину, другие же поддерживают Россию и надеются, что в скором времени наступит порядок. 

Актер Александр Панкратов-Черный, известный по многочисленным ролям, в частности в сериале "Мастер и Маргарита", поддержал спецоперацию по защите Донбасса. Националистов на Украине нужно было уже давно остановить, передает слова актера "Пятый канал"

"Что тут комментировать? Давно пора было начать и остановить националистов", – поделился своим мнением Панкратов-Черный.

Актер добавил, что он лично видел страдания людей в Донецке и Луганске, а бывший глава ДНР Александр Захарченко показал ему сам город. Александр Панкратов-Черный подытожил, что ему очень жаль всех, кто находится на этих территориях и что там натворили настоящий кошмар. 

В поддержку России также неоднократно высказывался певец Николай Басков. Недавно он опубликовал еще один пост, в котором заявил, что русских людей хотят сломать, и призвал патриотов не бояться высказывать собственное мнение. Исполнитель не сомневается в том, что Россия сделает все для наступления мира и напомнил людям, что в Интернете останутся все слова, которые кто-либо писал против своей страны.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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