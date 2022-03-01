Российского дирижера Георгиева уволили после отказа выполнить ультиматум Германии

Российского дирижера Георгиева уволили после отказа выполнить ультиматум Германии
Фото: Roman Zach-Kiesling/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Он занимал руководящую должность с 2015 года

Мюнхенский филармонический оркестр отстранил от должности главного дирижера Валерия Гергиева. Он являлся его художественным руководителем с 2015 года. О таком решении заявил обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. 

Он сообщил, что с этого момента концерты Мюнхенского филармонического оркестра под руководством Валерия Гергиева больше проводится не будут, и Мюнхен расстается с дирижером. Причиной этого является то, что он не дистанцировался от спецоперации России на Донбассе. До этого от Гергиева требовалось занять четкую позицию касательно тех действий, которые наша страна совершает на Украине, однако он этого не сделал, в результате чего и лишился должности. 

Ранее в Нью-Йорке отменились выступления Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Концерты проводились в Карнеги-холле с 25 по 27 февраля, российский дирижер должен был управлять Венским филармоническим оркестром, однако накануне выступлений было объявлено, что его заменит другой дирижер из Канады. Пианиста Дениса Мацуева также убрали из программы. 

Напомним, что ограничения вводятся не только против музыкантов из России, но и против спортсменов. Так, футбольные организации ФИФА и УЕФА объявили о том, что российские сборные не смогут принимать участие ни в каких спортивных соревнованиях. 

Источник: DPA ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

Россия назвала условие применения ядерного оружия в спецоперации на Украине

Надеяться в этом вопросе решили на Бога

Лидеры Евросоюза могут потерять власть из-за санкций против России - Politico

Вашингтон и Брюссель находятся в зависимости от Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей