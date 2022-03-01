Он занимал руководящую должность с 2015 года

Мюнхенский филармонический оркестр отстранил от должности главного дирижера Валерия Гергиева. Он являлся его художественным руководителем с 2015 года. О таком решении заявил обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

Он сообщил, что с этого момента концерты Мюнхенского филармонического оркестра под руководством Валерия Гергиева больше проводится не будут, и Мюнхен расстается с дирижером. Причиной этого является то, что он не дистанцировался от спецоперации России на Донбассе. До этого от Гергиева требовалось занять четкую позицию касательно тех действий, которые наша страна совершает на Украине, однако он этого не сделал, в результате чего и лишился должности.

Ранее в Нью-Йорке отменились выступления Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Концерты проводились в Карнеги-холле с 25 по 27 февраля, российский дирижер должен был управлять Венским филармоническим оркестром, однако накануне выступлений было объявлено, что его заменит другой дирижер из Канады. Пианиста Дениса Мацуева также убрали из программы.

Напомним, что ограничения вводятся не только против музыкантов из России, но и против спортсменов. Так, футбольные организации ФИФА и УЕФА объявили о том, что российские сборные не смогут принимать участие ни в каких спортивных соревнованиях.