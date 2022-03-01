"Руки трясутся": Ротару высказалась о происходящем на Украине

"Руки трясутся": Ротару высказалась о происходящем на Украине
София Ротару. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Певица в данный момент находится в Киеве

Многие артисты в своих блогах высказывают мнение касательно спецоперации России на Донбассе. В этот раз оценку дала София Ротару. Соответствующий пост она выложила в своем Instagram.

Ротару отметила, что сейчас она находится в Киеве и молится за ее защитников. Она также заявила, что у нее "руки трясутся", потому что на Украине идут жестокие бои. В конце поста она вставила поэтический текст на украинском языке. 

Близкий друг Софии Ротару, ее промоутер Сергей Лавров в комментарии газете "Собеседник" заявил, что певица обычно не любит лезть в политику и предположил, что ее может подставить ее сын. Дело в том, что несколько лет назад в Instagram исполнительницы снимок, где был флаг Украины, вызвал огромный резонанс. Продюсер отметил, что тогда это сделала не артистка. Он выразил надежду, что в этот раз он ее не подставит. 

Ранее стало известно о том, кто является предполагаемым отцом ребенка Наталии Фриске. Женщина не раскрывает его личность, однако поклонники уверены, что им является Александр Попов, белорусский музыкант. Наталия собирается дать ребенку свою фамилию, при этом мешать общению с отцом она не будет. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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