Артист ухлестывал за звездой отечественной эстрады

Эстрадная исполнительница Азиза недавно выступила с сольным концертом в столице, который совпал в один и тот же день с началом проведения специальной операции на Украине. А потому звезда вышла на сцену нерадостной. Но справедливо заметила: раз концерт состоялся, значит, нужно изливать песнями душу.

Встретили исполнительницу очень тепло: вместе распевали песни, которые завершались оглушительными овациями. Особенно с той, которая начиналась с "Хочу, чтобы больше не было войны – она соседей делает врагами".

Вспомнила и покойную маму, и давнюю любовь – Александра Малинина, который за ней ухаживал еще 34 года назад. Рассказала залу, что в один момент пара решила познакомить родителей – намерения у восходящих звезд тогда были крайне серьезные.

И вот, Азиза привела свою маму, а Малинин – свою. И родительницы вместе со своими детьми отправились на гастроли. Но даже такое серьезное развитие событий ничем не завершилось – она полюбила другого мужчину. А Александру тоже посчастливилось – он встретил Эмму, на которой счастливо женат до настоящего времени. Несмотря на расставание, Азиза осталась с Малининым в хороших и теплых отношениях.

Ранее о Малинине высказалась исполнительница Ольга Зарубина: знаменитость вспомнила в эфире телепередачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, что Александр к ней в годы брака особых чувств не испытывал – женился лишь за тем, чтобы якобы получить московскую прописку. Хитрый парень даже не собирался жить под одной крышей с супругой и вечно где-то пропадал – как оказалось, вертелся в компании других дам.