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Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталия станет мамой в апреле этого года. Женщина давно мечтала о ребенке, правда с отцом будущего наследника она не поддерживает связь.
35-летняя родственница звезды рассталась с бойфрендом еще в начале беременности. Наталия не раскрывает личность мужчины, однако пользователи Сети уверены, что это 40-летний музыкант из Белоруссии Александр Попов, экс-солист группы "Турбомода", с которым она даже выпустила композицию под названием "В небо".
Комментируя расставание, Наталия призналась, что ей было очень тяжело находиться рядом с этом человеком. По ее словам, после разрыва ее жизнь начала налаживаться.
Сам Попов старается не комментировать новость о предполагаемом ребенке. На своей странице в Instagram он обратился к бывшей девушке, отметив, что та давно вырезала его из собственной жизни.
В беседе с прессой он рассказал, что сейчас важнее всего дождаться появления малышки на свет. Он подчернкул, что Наталия сама расскажет все, если захочет этого.
Женщина не собирается препятствовать общению будущей дочери с отцом. Она планирует дать малышке свою фамилию, при этом оставив отчество отца. Имя наследницы Фриске пока хранит в секрете. В соцсети она заявляла, что точно не собирается называть ее в честь умершей сестры.
Сестра певицы не раз признавалась, что предпринимала много попыток забеременеть. С бывшим мужем они не смогли завести ребенка из-за генетической несовместимости. Женщина потеряла три беременности и даже прибегла к процедуре ЭКО, однако она тоже оказалась неудачной.
Наталия отмечала, что невозможность завести ребенка стала одной из главных причин расставания с супругом. Сестра Жанны Фриске не боится развития онкологического заболевания как у звездной родственницы. Женщина прошла подготовку к ЭКО и оценила риски возможного роста злокачественных клеток.
Весной 2021 года Наталия жаловалась на серьезные проблемы со здоровьем.
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