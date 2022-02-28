После Нового года звезда не выходит на связь

Звездная исполнительница Анжелика Варум, несмотря на огромную популярность, остается человеком весьма скрытным. Нечасто появляется на публичных мероприятиях и отказывается от съемок в программах. Про интервью и говорить нечего: для СМИ у нее почти всегда отказ.

В последний раз Анжелика общалась с Валерией Шихман, которой поведала о личной жизни и работе – вспомнила про проблемы в отношениях с Леонидом Агутиным, смерть отца, которого пытались вылечить американские медики. С тех пор звезда ограничивалась лишь постами в соцсетях, публикуя время от времени видео с поздравлениями, обращениями к поклонникам и прочим.

Последние посты опубликованы примерно во время Нового года. А между тем Анжелика успела отметить день рождения дочки. И вот уже два месяца нет никаких сигналов – восемь недель назад был выложен последний пост с поздравлениями любимых поклонников на Новый год.

Непонятно, чем вызвано молчание звезды. Анжелика вот уже несколько недель не выходит на связь. Нет разъяснений и от ее супруга, хотя тот продолжает блистать на роликах и выкладывать видео для подписчиков. Не на шутку встревожены поклонники. Они бьют тревогу в комментариях к последним постам.

В интервью для Валерии Шихман Варум рассказала, что начала встречаться с Агутиным еще в середине 90-х годов. Спустя три года пара сыграла свадьбу – уже на тот момент возлюбленные воспитывали дочку Елизавету-Марию. Однако поползли слухи об изменах мужа. Анжелика, правда, до последнего не верила. И недавно призналась, что спустя долгие годы поняла: со временем отношение к половинке претерпевает сильные изменения. Тут важно понять, можно ли адаптироваться к новым обстоятельствам, или нет.