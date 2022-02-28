Артисту до сих пор угрожают физической расправой

Обезумевшая Верховная Рада начала устраивать травлю российских артистов. В открытом доступе украинские депутаты публикуют номера мобильных телефонов звезд, чтобы агрессивные люди устроили спам-атаку на актеров и музыкантов. По крайней мере, именно с публикации персональных данных в телеграм-канале Рады началась заварушка.

Среди попавших под раздачу – Ани Лорак, Филипп Киркоров, Олег Газманов с сыном и множество других. В свободном доступе оказались их данные – звезд атакуют сумасшедшие, которые угрожают и оскорбляют артистов.

Среди пострадавших оказался и Прохор Шаляпин. По словам музыканта, его атаковали украинские националисты, которые простыми оскорблениями не ограничились. Прохор не может дословно передать посыл – из-за, понятное дело, непечатных слов и крайне добрых пожеланий. Но каждый день ему шлют в бесконечном количестве угрозы, обещания убить и расчленить. Высылают фотографии отрезанных голов и остальных частей тела якобы "российских военнослужащих" и заявляют, что очередь самого Шаляпина не за горами. Прохор уже сменил телефон, которым пользовался несколько лет. Но особо это не помогло.

"Несколько часов насиловали меня гнусными сообщениями. Сколько в людях зла и агрессии. Для меня главное – мир во всем мире", – поделился Шаляпин наболевшим с журналистами.

Как отмечает источник, вся история, вероятно, из-за недавнего поста Шаляпина – там он выразил одобрение проведению спецоперации на Украине, заявив, что восемь лет дипломатического урегулирования ни к чему не привели, и России пришлось все брать в свои руки.

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