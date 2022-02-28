Поддерживающий Россию украинский боксер Усик взял в руки автомат

Поддерживающий Россию украинский боксер Усик взял в руки автомат
Фото: Matt Wilkinson / imago sportfotodienst / www.globallookpress.com
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Спортсмен записался в тероборону

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, знаменитый украинский боксер Александр Усик решил показать местным националистам, как нужно сопротивляться России, в связи с чем якобы записался в ряды территориальной обороны.

Действительно ли спортсмен захотел повоевать против нашей страны или просто устроил акцию по пиару Вооруженных сил Украины, чтобы привлечь туда больше людей, остается загадкой. Сейчас очевидно одно: многие солдаты ВСУ складывают оружие и переходят на сторону Москвы. Наша страна гарантирует гражданам, не замешанным в военных преступлениях, возможность вернуться к мирной жизни. 

Многие военные попросту не хотят служить Киеву и заокеанским кукловодам президента Владимира Зеленского. В этих условиях у пока еще действующего главы государства возникает необхоодимость пополнять ряды ВСУ новыми людьми. Вполне возможно, что именно по этой причине известный боксер решил попозировать с автоматом.

Фото с Александром Усиком на своей странице в Facebook опубликовал один из руководителей киевской областной полиции, генерал Андрей Небытов. Снимок имеется в распоряжении издания "Страна".

Напомним, что звезда ринга ранее подвергалась травле со стороны украинснких националистов из-за дружеских отношений с россиянами. Более того, Усик не скрывает, что в Незалежной уже стало традицией критиковать спортсменов, которые поддерживают контакты с коллегами из нашей страны.

Ранее власти Латвии разрешили собственным гражданам воевать на стороне Украины. 

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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