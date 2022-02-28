Журналистов вывели из зала заседаний

В Белоруссии начались долгожданные переговоры российской и украинской делегаций. Старт мероприятия откладывался несколько раз. Но даже когда в особняке под кодовым названием "домик рыбака" все собрались, присутствующие репортеры отметили многочисленные странности и казусы.

Сначала журналистам местного информагентства БелТА запретили вести трансляцию – даже из пустого зала для переговоров. Хотя агентство заранее анонсировало прямой эфир.

Затем всех удивил выбор одежды главы Минобороны Украины Алексея Резникова: всегда предпочитающий костюмы и шелковые платки, в этот раз он единственный надел джемпер цвета хаки в стиле милитари. При этом другой представитель Киева как был в черной бейсболке, так и не снял головной убор, даже усевшись за стол переговоров.

Сюрпризом стало и появление в зале министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Он обратился к присутствующим от лица президента Александра Лукашенко и гарантировал всем безопасность. Видимо, успокаивал украинцев, которые добирались в Гомельскую область у самой границы с Незалежной окольными путями – через Польшу.

Ранее эксперты усомнились, что переговоры 28 февраля принесут какой-то полезный результат, поскольку украинская сторона объявила, что будет или договор на их условиях, или никакого.