Место встречи держат в строгой секретности

Сегодня, 28 февраля, украинская сторона прибыла на переговоры с российской – главной темой встречи стал кризис на Украине. Согласие на беседу официальный Киев дал за 10 минут до установленного дедлайна.

Переговоры задержались по времени из-за украинской делегации, которая выбрала сложный маршрут для того, чтобы добраться до Белоруссии. Высокопоставленные лица прилетели на саммит на польских вертолетах.

В состав украинской делегации вошли председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Владимир Мединский, замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Точное место, где проходят переговоры, из соображений безопасности не раскрывается. В связи с секретностью ему присвоили кодовое название "домик рыбака".