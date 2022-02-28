Киев не настроен на реальное урегулирование ситуации

Украина раз за разом демонстрирует свою недоговороспособность. Так случилось и сейчас, когда представители Москвы и Киева отправились на встречу в Белоруссию, считает эксперт по Украине Оксана Шкода.

Переговоры должны были состояться еще в воскресенье, 27 февраля, но были отложены, поскольку украинская делегация решила ехать через Польшу. По мнению эксперта, дело вовсе не в соображениях безопасности – просто Киеву нужно было выиграть время для консультаций с западными союзниками, ведь сам президент Владимир Зеленский ничего не решает.

При этом в Киеве изначально дали понять, что проку от этой встречи не будет:

"Украинская делегация заявила о том, что она планирует разговаривать с Россией с позиций силы, что уже смешно, потому что "понты" в данном случае неприемлемы",

– отметила Шкода в комментарии "Свободной прессе". По ее оценке, Украина решила выставить заведомо невыполнимые условия России. При этом служащие ВСУ и члены бандформирований устраивают теракты на территории Украины, чтобы было больше жертв среди мирного населения. А Киев потом это представит Западу как доказательство, что ситуация "усугубляется".

Настрой украинцев на переговоры показательно продемонстрировал член делегации Давид Арахамия. За несколько часов до встречи он сообщил, что пошлет оппонентов на три буквы, если они не согласятся на условия Киева.

Ранее в понедельник Зеленский обратился к странам ЕС с просьбой принять Украину в их Союз в экстренном порядке.