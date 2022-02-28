Глава украинской делегации пригрозил послать Москву на три буквы во время переговоров

Глава украинской делегации пригрозил послать Москву на три буквы во время переговоров
Фото: Sergei Chuzavkov / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
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Обе стороны прибыли в Белоруссию

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" и по совместительству предводитель украинской делегации на переговорах в Белоруссии, сделал заявление о будущем беседы с российской стороной. Он емко обозначил желание прийти с Москвой к какому-то взаимопониманию.

На своей странице в Facebook он написал, что переговоры по спецоперации на Украине либо пройдут в нужном Киеву направлении, либо "как русский военный корабль".

Так депутат сделал отсылку к популярному в Незалежной высказыванию, написанную украинскими СМИ во время освещения событий у Змеиного острова 24 февраля. По их версии, российский военный корабль предложил украинским ВСУ сложить оружие, но в ответ они заявили: "Русский военный корабль, иди на *** (детородный орган – прим. редакции)". 

В комментариях народ возмутило, что он высказался о саммите подобным образом, назвав его шутку "детским садом". В ответ Арахамия зявил, что не шутил, а лишь высказался "метафорично".

Напомним, переговоры между Россией и Украиной по военному кризису проходят в Белоруссии. Место, где именно назначена встреча, держится в строгой секретности. Ему дали кодовое название "домик рыбака". 

Источник: Facebook
Роман ИГНАТОВ
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