Украина потребовала равных прав с членами ЕС

Украина потребовала равных прав с членами ЕС
Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
продолжениеСтолтенберг сообщил Зеленскому о помощи НАТО
Зеленский просит европейских лидеров сделать для Киева исключение в правилах приема

Украина благодарна Евросоюзу за поддержку в противостоянии России, но хочет иметь ее на постоянной основе, поэтому рассчитывает на вступление в ЕС в экстренном порядке. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в очередном видеообращении, запись которого опубликована в его соцсетях 28 февраля.

По словам Зеленского, власти Украины хотят, чтобы лидеры ЕС прекратили длящееся годами обсуждение и, наконец, сделали для Киева поблажку в правилах приема в организацию:

"Обращаемся к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они с нами, но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", 

высказался Зеленский.

Он также обратился к гражданам страны, указав, что каждый из них сейчас воин, который на своем месте должен отстаивать страну. Даже преступники, осужденные и сидящие в тюрьмах за различные преступления, могут быть отпущены, чтобы с оружием в руках "искупить свою вину".

Ранее сообщалось, что власти Украины приняли решение выпустить на свободу осужденных украинцев, имеющих опыт боевых действий. Выдают оружие и гражданам, вступившим в отряды территориальной обороны. На деле это оборачивается мародерством и убийствами мирных граждан. Об этом рассказал украинский депутат Илья Кива.

Ранее вступление Украины в ЕС в экспресс-режиме поддержал глава Польши Анджей Дуда.

Накануне глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличит поставки оружия Украине. На этом фоне представитель украинской делегации, отправившийся в Белоруссию на мирные переговоры с РФ, дал понять, что с такой поддержкой Запада Киев не собирается идти на компромисс.

Николай ВИКТОРОВ
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