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Украинский президент Владимир Зеленский в утреннем разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что в свете спецоперации России на украинской территории вопрос о вступлении Незалежной в Евросоюз следует решить раз и навсегда. Одна из стран уже выразила официальное согласие по этому поводу.
Как заявил польский президент Анджей Дуда, Варшава готова к вступлению Украины в ЕС в ускоренном режиме. Об этом он написал в Twitter.
"Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а сразу после этого должны начаться переговоры о членстве", – указал глава Польши.
После кандидатского статуса Украина сможет получить доступ к фондам ЕС для восстановления страны. По словам Дуды, Киев это заслужил.
Ранее в Кремле рассказали, что Украина отказалась от переговоров с Россией, поэтому войска РФ продолжили свою операцию после паузы. Как пояснили в Киеве, отказ связан с выставленными Москвой требованиями.
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