В Кремле сделали важное заявление об Украине

В Кремле сделали важное заявление об Украине
Фото: pixabay.com
Путин отдал приказ о продвижении войск

Украина отказалась от переговоров с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что вчера в свете предстоящей беседы Владимир Путин отдал приказ приостановить продвижение российских войск на Украине. Однако сегодня военная операция возобновилась после отказа украинской стороны участвовать в переговорном процессе.

Представитель президента также высказался и о санкциях, принятых странами Запада в ответ на проведение Россией спецоперации. По его словам, они весьма серьезные, однако в Москве к ним готовились заблаговременно. Сейчас в стране принимают меры для бесперебойной работы экономики.

"Потенциал есть", – подчеркнул Песков.

Также ведомства занимаются проработкой ответных мер в отношении стран, принявших антироссийские санкции. По его словам, они будут предприняты с учетом интересов России. 

В Офисе президента Украины подтвердили, что отказались от переговоров с российской стороной. Об этом заявил Алексей Арестович в беседе с изданием "Страна.ua". 

"Условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", – заявил он.

Подробно пояснять, какие именно условия были озвучены Россией он отказался, отметив лишь, что они были "слишком нагловатыми". 

"Мы будем договариваться на тех условиях, которые мы выдвинем, а не они", – подытожил он.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

"Берите власть в свои руки": Путин обратился к украинцам

Президент обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине

Что случилось за ночь на Украине: последние данные на утро 26 февраля

Освободить от украинских войск смогли сразу несколько населенных пунктов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей