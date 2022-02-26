Путин отдал приказ о продвижении войск

Украина отказалась от переговоров с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что вчера в свете предстоящей беседы Владимир Путин отдал приказ приостановить продвижение российских войск на Украине. Однако сегодня военная операция возобновилась после отказа украинской стороны участвовать в переговорном процессе.

Представитель президента также высказался и о санкциях, принятых странами Запада в ответ на проведение Россией спецоперации. По его словам, они весьма серьезные, однако в Москве к ним готовились заблаговременно. Сейчас в стране принимают меры для бесперебойной работы экономики.

"Потенциал есть", – подчеркнул Песков.

Также ведомства занимаются проработкой ответных мер в отношении стран, принявших антироссийские санкции. По его словам, они будут предприняты с учетом интересов России.

В Офисе президента Украины подтвердили, что отказались от переговоров с российской стороной. Об этом заявил Алексей Арестович в беседе с изданием "Страна.ua".

"Условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", – заявил он.

Подробно пояснять, какие именно условия были озвучены Россией он отказался, отметив лишь, что они были "слишком нагловатыми".

"Мы будем договариваться на тех условиях, которые мы выдвинем, а не они", – подытожил он.