Украинские фракционеры мелькают на фото со "стволами", однако на улицах их никто не встречает

Бывшая глава правительства Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко попозировала перед журналистами с автоматом вместе со своими коллегами.

На фото экс-премьер стоит с "Калашниковым" в руке. Остальные коллеги тоже "со стволами" – все держат в руках АКС-74У.

Следует тренду и депутат Рады, некогда верный сокол Януковича Алексей Гончаренко, представляющий Украину в ПАСЕ – вместе с коллегой, которая успела сделать легкий макияж, он сфотографировался с огнестрельным оружием.



