Запад поддерживает воинственные настроения Киева

Страны НАТО помогут Украине деньгами и летальным оружием. В этом глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заверил президента Незалежной Владимира Зеленского.

Как сообщил генсек в своем личном аккаунте в "Твиттер", он в очередной раз переговорил с Зеленским по телефону в понедельник, 28 февраля, поблагодарил его "за храбрость народа и армии" и сообщил о той помощи, которую западные страны готовы оказать Киеву.

"Союзники по НАТО усиливают поддержку ракетами противовоздушной обороны, противотанковым оружием, а также гуманитарной и финансовой помощью",

– рассказал Столтенберг. О том, какое оружие и в каком количестве страны НАТО намерены отправить на Украину, стало известно накануне.

Ранее Зеленский поблагодарил европейских лидеров за поддержку, но подчеркнул, что Украина должна обладать равными правами с членами ЕС, поэтому попросил принять страну в Евросоюз в порядке исключения по спецпроцедуре. Варшава уже согласна.

В понедельник, 28 февраля – с задержкой на сутки из-за заезда украинской делегации в Польшу – в Белоруссии начались переговоры представителей Москвы и Киева. Перед этим делегаты Украины открыли свой истинный настрой на итоги встречи.