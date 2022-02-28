Рига поддержала Киев

Граждане Латвии, которые на добровольной основе желают принять участие в боевых действиях на территории Украины, смогут это сделать. Парламент республики разрешил им вступать в ряды ВСУ или иностранных легионов.

Можно смело констатировать полное безрассудство латвийских депутатов, которые фактически развязали руки всем, кто может стать пушечным мясом в руках заокеанских начальников Владимира Зеленского. Уже очевидно, что многие украинские военные попросту не хотят участвовать в играх Запада против России. Они складывают оружие, чтобы не поддерживать режим националистов.

В этих условиях главе Незалежной требуются новые войска. Вместо адекватных переговоров с российской стороной он уже заявил о необходимости создания иностранных легионов, ведь западные советники на помощь почему-то не спешат. К сожалению, граждане Латвии могут стать противоправной стороной в ходе спецоперации нашей страны.

Ответственность за потенциальные жертвы в этом случае ляжет на латвийских парламентариев, которые в понедельник, 28 февраля, единогласно приняли поправки в закон о национальной обороне. С завтрашнего дня граждане прибалтийской республики могут официально выступить на стороне Украины.

Смогут ли они вообще помочь Незалежной – вот в чем вопрос. Армия Россия сегодня имеет огромное преимущество и достойно выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи по обороне независимых республик Донбасса. Российские ВКС уже получили полное господство в небе над всей Украиной.