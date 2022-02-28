На Украине отомстили российским звездам за поддержку спецоперации РФ

На Украине отомстили российским звездам за поддержку спецоперации РФ
Марина Гранкина. Фото: www.instagram.com / mgrankina
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В Сеть слили личные номера знаменитостей

Продюсер популярного шоу о путешествиях "Орел и Решка" Марина Гранкина решила отомстить российским звездам. 

Она выступает против спецоперации российских войск на Украине. В сторис на своей странице в Instagram Гранкина комментирует происходящее на территории ее страны, публикует информацию о том, какие государства поддерживают Украину в этом конфликте и делится кадрами с протестных акций. Она резко осудила знаменитых коллег, которые никак не высказываются на данную тему и считает, что блогеры-миллионники, которые стали популярны в том числе благодаря "Орлу и Решке", ведут себя трусливо. 

Российским знаменитостям, поддержавшим действия власти, Гранкина и вовсе решила отомстить. Она опубликовала в открытом доступе личные телефонные номера Николая Баскова, Тины Канделаки и Олега Газманова, которые выступали в поддержку решения Владимира Путина. 

В подписи к номерам продюсер воззвала к вежливости подписчиков и попросила их не писать звездам проклятия и матерные слова, однако такой призыв вряд ли остановит разгневанных пользователей. В качестве примера Марина рассказала, что сама отправила им переписки с близкими людьми, находящимися в подвалах из-за угрозы взрывов. 

Ранее некоторые российские знаменитости поддержали начало военной спецоперации на Украине. В их число вошли Владимир Машков, Иосиф Пригожин, Владимир Винокур, Михаил Боярский, Алла Довлатова и многие другие. 

Актер Владимир Машков считает решение Путина о признании суверенитета ЛДНР "единственно возможным" в сложившейся ситуации. Телеведущая Канделаки призвала россиян не верить фейковым новостям в Сети. Басков и Довлатова опубликовали одинаковые посты, в которых говорится, что Россия не развязывает войны, а заканчивает их. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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