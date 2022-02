Член британского парламента Том Тугендат давал интервью журналисту телеканала BBC Чарли Стрейту в прямом эфире. Во время их беседы в кадре появилась маленькая дочь политика, которая прервала речь отца.

Депутат из Великобритании давал интервью из дома о ситуации, которая происходит на Украине, комментируя военную операцию России по защите Донбасса. Во время такой серьезной дискуссии с журналистом BBC в прямой эфир пришла неожиданная гостья – дочь Тома Тугендата. Она пыталась привлечь внимания папы, хлопая его по плечу.

"What was done on Monday was weak, really weak."



On #BBCBreakfast Chair of the Foreign Affairs Committee Tom Tugendhat calls for 'extremely clear sanctions on major Russian entities' as 'a reflection of an act of war'.https://t.co/qCiEe2KK8A pic.twitter.com/Sn1MeQOWeZ