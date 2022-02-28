Речь британского политика о России внезапно прервали - видео

Речь британского политика о России внезапно прервали - видео
Том Тугендат. Фото: Elliott Franks / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Маленькая девочка начала требовать от отца внимания

Член британского парламента Том Тугендат давал интервью журналисту телеканала BBC Чарли Стрейту в прямом эфире. Во время их беседы в кадре появилась маленькая дочь политика, которая прервала речь отца.

Депутат из Великобритании давал интервью из дома о ситуации, которая происходит на Украине, комментируя военную операцию России по защите Донбасса. Во время такой серьезной дискуссии с журналистом BBC в прямой эфир пришла неожиданная гостья – дочь Тома Тугендата. Она пыталась привлечь внимания папы, хлопая его по плечу. 

Из-за непредвиденного обстоятельства члену британского парламента пришлось прервать беседу. Депутат жестом попросил девочку не шуметь, а затем шепотом стал объяснять дочери, что ей нужно выйти из кадра. Журналист обратился к Тугендату, чтобы они продолжили онлайн-интервью, и тогда тот вернулся к беседе и продолжил общение с Чарли Стрейтом. 

Один из зрителей интервью отметил, что Том Тугендат вел себя с дочерью очень спокойно. Он улыбался и смотрел на нее с любовью, несмотря на то, что ребенок прервал его в прямом эфире. Другие пользователи также отметили, что ситуация оказалась довольно забавной. 

Ранее в Сеть попала фотография солдата с котом на руках. Российский военнослужащий трогательно обнимал животное, которое устало от обстрелов.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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