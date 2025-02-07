Эксперты обвинили во всем командиров

Попытка ВСУ совершить контрнаступление в Курской области стала возможна из-за оторванных от реальности докладов в Минобороны РФ о ситуации, уверены российские военкоры. Именно поэтому, по слухам, и сняли с должности командира 11 бригады ВДВ.

Ранее в российском оборонном ведостве сообщили, что группировка войск "Север" смогла отбить попытку противника пойти в контратаку в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Несмотря на разгром ВСУ, источники на фронте утверждают, что украинские солдаты пытаются переместить свои силы к Судже.

Военный блогер Роман Алехин заявил, что из-за действий командования ВСУ смогли временно улучшить свои позиции под Курском. Он указал, что военным приходится каждый день заполнять 38 боевых журналов и отчитываться ежемесячно на 20 генеральских проверках, где все ждут невероятных успехов. И даже после снятия некоторых комбригов ситуация, по его мнению, не улучшится.

"Сегодня с новым (командиром) все будет также или хуже... Но Бог с нами, друзья, и наши воины могучи и отважны, потому что иначе не объяснить уже тот результат, который они дают при таком командовании фронтом", – уверен блогер.

Аналогичную точку зрения высказали и другие военные журналисты и обозреватели.

Ранее военные обозреватели заявляли о "мощном замесе" в Курской области.