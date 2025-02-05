Подоляка рассказал о "мощном замесе" в Курской области

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Военный блогер Юрий Подоляка рассказал, как обстоят дела в Курской области, где последние несколько месяцев продолжаются бои с ВСУ. По его словам, особенно сложная ситуация складывается на рубеже рек Локня и Малая Локня.
Аналитик указал, что сейчас в районе населенного пункта Викторовки все относительно стабильно. Южнее, в районе Свердликово, российские войска продолжают предпринимать попытки полностью овладеть селом.
"Причем, мы сумели занять и часть посадок западнее. Что позволяет нам здесь атаковать Свердликово сразу с двух сторон. Замес там идет мощный", – написал он.
Подоляка указал, что, по его информации, идут бои в Куриловке, и он очень надеется, что они закончатся успешно.
Согласно последним данными Минобороны РФ, за минувшие сутки российские бойцы группы "Север" нанесли поражение 15 украинским бригадам, которые дислоцировались в 29 приграничных населенных пунктах Курской области. Среди них шесть механизированных бригад, четыре теробороны, три десантно-штурмовых и по одной морской пехоты и нацгвардии.
Ранее в России рассказали, как ВСУ помогали пленным жителям Курской области.
Всего пострадало пять человек
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