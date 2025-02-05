Российские войска продолжают выдавливать противника

Военный блогер Юрий Подоляка рассказал, как обстоят дела в Курской области, где последние несколько месяцев продолжаются бои с ВСУ. По его словам, особенно сложная ситуация складывается на рубеже рек Локня и Малая Локня.

Аналитик указал, что сейчас в районе населенного пункта Викторовки все относительно стабильно. Южнее, в районе Свердликово, российские войска продолжают предпринимать попытки полностью овладеть селом.

"Причем, мы сумели занять и часть посадок западнее. Что позволяет нам здесь атаковать Свердликово сразу с двух сторон. Замес там идет мощный", – написал он.

Подоляка указал, что, по его информации, идут бои в Куриловке, и он очень надеется, что они закончатся успешно.

Согласно последним данными Минобороны РФ, за минувшие сутки российские бойцы группы "Север" нанесли поражение 15 украинским бригадам, которые дислоцировались в 29 приграничных населенных пунктах Курской области. Среди них шесть механизированных бригад, четыре теробороны, три десантно-штурмовых и по одной морской пехоты и нацгвардии.

Ранее в России рассказали, как ВСУ помогали пленным жителям Курской области.