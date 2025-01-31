Омбудсмен указала, что в плену россиянам отдавали последнюю пищу

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова утверждает, что жители Курской области, вернувшиеся из плена, рассказывали разные истории о ВСУ – в некоторых случаях российские граждане признавались, что именно благодаря украинским солдатам смогли спастись, а некоторые и вовсе делились с ними последней едой. Такое заявление она сделала во время выступления в Госдуме.

Омбудсмен отметила, что довольно часто украинцы спасали россиян от действий наемников, поскольку тем граждане России были безразличны, а в рядах ВСУ остались люди, которые до сих пор относятся к русским как к братьям.

"Мы не должны расчеловечиваться и видеть в них только "империю зла"", – сделала она неожиданное заявление.

Москалькова указала, что до сих пор между народами остаются близкие связи, поскольку они являются православными. И, по ее словам, нужно продолжать бороться за их душу и духовность.

Ранее в ПАСЕ жестко ответили на намерения Украины официально наделить российского лидера статусом "террориста". В организации отметили, что подобные выпады можно расценивать как оскорбление, чего не положено позволять себе в международном поле.