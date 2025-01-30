ПАСЕ запретила Украине называть Путина "террористом"

ПАСЕ жеско осадила Украину после оскорбления Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Европейцы не поддались на украинскую провокацию

Парламенская ассамблея Совета Европы жестко ответила на предложение Украины принять резолюцию, в которой российского лидера Владимира Путина называют "террористом". Об этом сообщил нардеп Александр Мережко.

Он рассказал, что во время совместной работы над резолюцией "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру на Украине" украинские депутаты потребовали внести правку в документ. Они хотели, чтобы в Европе официально признали Путина "террористом". Однако в итоговой публикации документа этого пункта не оказалось.

Как позже объяснили в ПАСЕ, они не могут допустить подобного выпада в адрес лидера любой страны в официальном заявлении, поскольку это равносильно использованию оскорблений и нецензурных терминов. Тем не менее, в Киеве с этим категорически не согласны.

"Не дело секретариата – решать, что для кого оскорбительно. Есть депутаты ПАСЕ, которые могут отклонить поправку. Так работает демократический процесс. А то, что произошло сейчас – это акт политической цензуры", – сказал нардеп в интервью украинским журналистам.

Сейчас Украина намерена добиться проведения "спецтрибунала" для главы России и других представителей российской власти в Совете Европы. В Киеве надеются, что смогут достичь успеха в этом вопросе уже в 2025 году.

Ранее в России рассказали, какими последствиями может обернуться подготовка покушения на Владимира Путина.

Источник: Газета.ру
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