Российские солдаты довели ВСУ до паники в Курской области

Российские солдаты довели ВСУ до паники в Курской области
Фото: соцсети
Противник не выдержал натиска ВС РФ

Новая тактика армии России в Курской области довела противника до паники, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на военных в зоне боевых действий. При штурме села Русское Поречное в Суджанском районе артиллерия почти в два раза нарастила темп обстрелов, что помогло российским солдатам выдворить ВСУ из населенного пункта.

Командир с позывным Вампир рассказал, что если раньше удары наносили с темпом раз в четыре минуты, то сейчас интервал сократили до двух с половиной минут. Подобного натиска противник не выдержал, предприняв радикальные шаги в попытке помешать обстрелам.

В итоге такой подход помог выдавить украинских солдат из села буквально за три дня. В частности потому, что они начали совершать необдуманные действия – это дало ВС РФ существенное преимущество.

"Доходило вплоть до того, что они уже танчики на передний план выдергивали, чтобы хоть как-то нас сдержать. Это некий психоз был, потому что все прекрасно знают, что в данных реалиях танчик не выезжает на передовую, поскольку это очень опасно", – рассказал командир.

Благодаря такому проколу со строны ВСУ российские дроны смогли уничтожить боевую технику противника и получить существенное преимущество на поле боя.

Ранее источники в ВСУ рассказали о темпах продвижения армии России в зоне СВО.

Источник: Звезда
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