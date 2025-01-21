ВСУ заявили о продвижении ВС РФ на юго-востоке Великой Новоселки

ВСУ выступили с важным заявлением о продвижении ВС РФ
Фото: соцсети
Россия установила контроль еще над одним населенным пунктом

Российские войска не сбавляют темпов наступления и успешно продвигаются по всем направлениям. В частности недавно им удалось окружить с трех сторон Великую Новоселку – установление контроля над населенным пунктом остается вопросом времени. Военные ВСУ признают, что противник имеет существенные успехи на поле боя.

По словам украинских командующих, российские войска уже закрепляются в районе больницы и на первых улицах после Времовского моста. В северной части они заняли одно помещение.

"Ситуация становится постепенно критичной", – говорят источники.

Дополнительно ВС РФ смогли улучшить свои позици в районе Курахово-Покровское. В Харьковской области под контролем России оказалась значительная часть Двуречной, а также существенные продвижения имеются под Боровой. Дополнительно украинцы утверждают, что российские войска взяли населенный пункт Терны на Лиманском направлении.

Как заявили в Минобороны РФ, ранее удалось освободить Волково в ДНР. Суточные потери противника достигли 1,6 тысяч человек. Также бойцы поразили объект энергетики, который обеспечивал работу предприятия ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов и места сборки и хранения беспилотников.

Источник: Политика страны
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